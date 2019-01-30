تعرف على موعد طرح أحدث أغاني فضل شاكر

فضل شاكر

كتب - أحمد أيوب:

كشف الفنان اللبناني فضل شاكر، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، موعد طرح أغنيته الجديدة بعنوان "حبيتك"، وعلق علي كاتبًا:" يوم الجمعة 1 فبراير، والأغنية من كلمات الشاعر محمد رفاعي وألحان وتوزيع موسيقي على أباظة".

يشار إلى أن فضل شاكر طرح منذ 3

أسابيع أغنية بعنوان "مع السلامة" التي شهدت عودته للساحة بعد غياب لسنوات، وذلك بعدما كان قد شارك بغناء تتر مسلسل "لدينا أقوال أخرى" بطولة يسرا، ولكن تم حذف الأغنية بعد ذلك، بعدما عبرالكثير من اللبنانيين عن غضبهم نظرا لأن فضل شاكر كان متهما في قضايا قتل وإرهاب.

يذكر أن أغنية "مع السلامة" من كلمات محمد رفاعي، وألحان وليد سعد، وتوزيع موسيقي علي أباظة، وتريات يحي الموجي، "ميكس" ياسر أنور.