أحمد الفيشاوي يشارك جمهوره كواليس "أولاد رزق2"

أحمد الفيشاوي

كتب - أحمد أيوب:

شارك الفنان أحمد الفيشاوي ، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام" صور لفريق عمل الجزء الثاني من فيلم "أولاد رزق".

يذكر أنه يتم حاليًا تصوير الجزء الثاني لفيلم "أولاد رزق" يشارك في بطولته الفنان عمرو يوسف، أحمد داود، كريم قاسم، أحمد عز، محمد ممدوح، نسرين

أمين، ندى موسى، سيد رجب، خالد الصاوي، باسم سمرة، ومن إخراج طارق العريان.