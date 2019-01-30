دنيا سمير غانم تنافس شقيقتها إيمي في رمضان 2019

تستعد الفنانتان دنيا وإيمي سمير غانم لخوض الموسم الدرامي الرمضاني هذا العام، ولكن متنافستين وذلك بعد آخر تعاون بينهما في مسلسل «نيللي وشريهان»، الذي تم عرضه في شهر رمضان 2016.

تعمل الفنانة دنيا سمير غانم خلال الأيام الحالية على التحضير لمسلسل جديد تخوض به الموسم الرمضاني المقبل، ولكن لم يتم الاستقرار على اسمه النهائي حتى الوقت الحالي، وتشارك فيه مع كل من شيماء سيف ومحمد سلام وإسلام إبراهيم، ومن المقرر بدء تصويره خلال الأيام المقبلة، وهو من إنتاج شركة سينرجي بمشاركة شركة روزناما للمنتج هشام جمال، ويكتبه أكثر من مؤلف منهم أيمن وتار، ويخرجه خالد الحلفاوي.

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أما الفنانة إيمي سمير غانم فقررت خوض الموسم الرمضاني المقبل من خلال مسلسل «سوبر ميرو» الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي، ويشارك معها نجم مسرح مصر الفنان حمدي الميرغني، والمسلسل من تأليف محمد محمدي، وإخراج وليد الحلفاوي، ومن المقرر البدء في تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة.

جدير بالذكر أن الفنانة إيمي سمير غانم ظهرت كضيفة شرف مع شقيقتها دنيا في مسلسل «لهفة» الذي حقق نسبة مشاهدة عالية خلال الموسم الرمضاني، وغابت دنيا سمير غانم عن الماراثون الرمضاني الماضي، وقدمت إيمي «عزمي وأشجان» مع زوجها حسن الرداد.