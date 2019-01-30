لهذا السبب.. شيرين رضا تغيب عن المارثون الرمضاني

قررت الفنانة شيرين رضا عدم خوض الموسم الرمضاني المقبل كعادتها، وذلك لأنها تريد الحصول على قسط من الراحة، بعد سنوات من المشاركة الناجحة في الماراثون الدرامي.

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علّقت الفنانة شيرين على الانتقادات التي توجّه لها، من خلال بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال لقائها على «راديو إينرجي» قائلة: «بشوف اللي بيشتموني ناس صغيرة، مش عارفين يتناقشوا ولا يتفاهموا فبيهاجموني ويشتموني».

وكان آخر أعمال شيرين رضا السينمائية فيلم «الضيف»، الذي حقق نجاحًا كبيرًا خلال طرحه بالسينمات، وشاركت فيه مع عدد مميز من نجوم الفن، من بينهم الفنان خالد الصاوي، أحمد مالك، جميلة عوض، ماجد الكدواني، محمد ممدوح، ومحمود الليثي، والمؤلف إبراهيم عيسى.

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من ناحية أخرى، تستعد الفنانة شيرين رضا وروبي لمشاركة الفنان محمد رمضان في بطولة فيلم «بطل عادي»، والمقرر البدء في تصوير مشاهده بداية الأسبوع المقبل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي داخل بنسيون، وتتوالى الأحداث، ومن المقرر أن تقدم الفنانة شيرين رضا، خلال الفيلم، دورًا جديدًا لم تقدمه للجمهور من قبل، سيكون مفاجأة، ومن المتوقع أن يحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا، ونسبة إقبال كبيرة من الجمهور، خلال الأيام الأولى من طرحه بدور العرض السينمائية.