رقصة شيرين رضا على أغنية «مافيا» تشعل السوشال ميديا

شارك النجم محمد رمضان جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر بمقطع مصور من داخل إحدى المحطات الإذاعية ظهرت من خلاله النجمة شيرين رضا، وهي تقوم بالرقص على أغنيته الشهير مافيا التي حققت نجاحاً كبيراً منذ طرحها عبر موقع يوتيوب وحتى الآن.

وظهرت شيرين في هذا المقطع، وهي تجلس على أحد الكراسي أثناء استضافتها في أحد البرامج الإذاعية، ولكنها لم تتمالك نفسها، وقامت بالرقص فور سماع أغنية مافيا لمحمد رمضان.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة شيرين رضا فيلم «تراب ألماس» التي شاركت في بطولته مع إياد نصار وعزت العلايلي وماجد الكدواني وآسر ياسين وأحمد كمال ومنة شلبي. وتصدر «تراب ألماس» قائمة إيرادات الموسم السينمائي الماضي، وتفوق على الأفلام التي نافسته.

يشار إلى أن شيرين رضا يعرض لها حالياً فيلم «الضيف» التي تشارك في بطولته بجانب خالد الصاوي وماجد الكدواني وأحمد مالك. وإخراج هادي الباجوري، وتأليف الصحفي إبراهيم عيسي، وقد حقق العمل نجاحاً كبيراً بدور العرض بسبب تناوله قضية فكرية هامة وهي اختلاف الآراء وتقبل وجهات النظر.

شاهدي الفيديو :



