«مهراجا وولده» تجمع حمدي الميرغني بهذا الفنان

شارك الفنان محمد محمود عبد العزيز جمهوره ومتابعيه، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، بصورة تجمعه مع الفنان حمدي الميرغني، معلقًا على الصورة قائلًا: «الصورة دي من عيد ميلاد أختي وصديقتي الغالية ياسمين عبد العزيز»، وعبّر عن سعادته بهذه الصورة، ونشر الصورة تحت عنوان (مهراجا وولده) وكان مرتديًا في الصورة العمة الهندية.

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الجدير بالذكر أن الفنان حمدي الميرغني يشارك في فيلم «حملة فرعون» مع الفنان عمرو سعد، روبي، محمود عبد المغني، حورية فرغلي، ورامز أمير، ومن تأليف كريم حسين بشير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

وكانت آخر أعماله الدرامية مسلسل «في اللا لا لاند»، الذي عرض في رمضان 2017، والذي شارك في بطولته: دنيا سمير غانم، سمير غانم، شيماء سيف، هنا الزاهد، ومحمد ثروت، ومن إخراج أحمد الجندي، وتأليف هشام جمال، ومصطفى صقر.

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كما شارك الفنان محمد محمود عبد العزيز في مسلسل «قيد عائلي»، والمقرر عرضه في رمضان 2019، ومن أبطال هذا المسلسل: الفنان عزت العلايلي، الفنانة ميرفت أمين، بوسي، هدى، صبري فواز، ونبيل نور الدين، ومن تأليف محمد رجاء، وميشيل نبيل، ومن إخراج تامر حمزة.