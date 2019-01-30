إيمان العاصي تحتفل بعيد ميلاد ابنتها

أقامت الفنانة إيمان العاصي حفل عيد ميلاد ابنتها «يارا»، وشاركت جمهورها ومتابعيها بصور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستقرام»، وعلّقت على الصور قائلة: «كل سنة وأنتِ طيبة يا قلبي»، ووجهت الشكر لكل من ساهم في خروج حفل عيد الميلاد بهذا الشكل.

الجدير بالذكر أن الفنانة إيمان العاصي انضمت إلى فريق عمل مسلسل «لمس أكتاف»، والمقرر عرضه في رمضان 2019، والذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال، في ثالث بطولاته الدرامية على التوالي، والمسلسل من إخراج حسين المنباوي، ومن تأليف هاني سرحان، ومن المقرر أن تبدأ الفنانة إيمان العاصي تصوير دورها في العمل خلال الأيام المقبلة.

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وكان آخر أعمال الفنانة إيمان العاصي فيلم «حرب كرموز» مع الفنان أمير كرارة، الفنانة غادة عبد الرازق، مصطفى خاطر، فتحي عبدالوهاب، محمود حميدة، وسكوت آدكنز، ومن إخراج بيتر ميمي، ومن تأليف محمد السبكي.

كما شاركت في مسلسل «أبو عمر المصري»، الذي عرض في رمضان 2018، مع الفنان أحمد عز، أروى جودة، فتحي عبد الوهاب، أمل بوشوشة، منذر رياحنة، ومحمد جمعة، ومن إخراج أحمد خالد موسى، ومن تأليف عز الدين شكري.