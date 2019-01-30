شاهدوا.. حسين الجسمي في “توك توك” داخل شوارع مصر

كتب امير فتحي في الأربعاء 30 يناير 2019 10:07 مساءً -
وثق مقطع فيديو، لحظة تجول الفنان الإماراتي، حسين الجسمي، في شوارع محافظة القاهرة في مصر، وهو يركب ” توك توك ” .
ونشر الجسمي المقطع المصور عبر صفحته الشخصية بموقع ” انستقرام ” معلقًا: ” أحلى طلعة توك توك في حبيبتي مصر مع أجدع ناس ” .
جدير بالذكر، أن الجسمي قد شارك في حفل افتتاح النسخة الـ17 لبطولة كأس أمم آسیا في الإمارات باستاد مدینة زاید الریاضیة، بحضور الشیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.
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