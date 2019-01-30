ميرهان حسين في أحدث جلسة تصوير على طريقة كيم كارداشيان

كتب امير فتحي في الأربعاء 30 يناير 2019 10:07 مساءً -

شاركت الفنانة ميرهان حسين جمهورها بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير، بعدسة المصور الفوتوغرافي محمود عاشور، كشفت عنها عبر صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”. وظهرت “ميرهان” خلال الصور بإطلالة كلاسيكية جذابة، ونالت الصور إعجاب الجمهور. وانهالت عليها التعليقات التي شبهتها بكيم كارداشيان وكتب متابع: “هي قالبة على كيم كارداشيان كده ليه؟”. يذكر أن آخر أعمال الفنانة ميرهان حسين مسلسل “أيوب” أمام الفنان مصطفي شعبان، وجسدت وتشارك حاليًا في مسلسل “قيد عائلي”.



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