الصفحة الرئيسية منوعات شاهدوا أسد “يتسلل” ببطء لمداعبة لبؤة أثناء نومها في كينيا

نشرت صحيفة “ديلي ميل” اللحظات المثيرة التي حاول فيها أسد مداعبة لبؤة وإيقاظها من نومها بطريقة مختلفة داخل حديقة “ماساي مارا” في كينيا.

وكان الأسد قد تحرك ببطء نحو اللبؤة وهي نائمة دون أن تشعر وعندما اقترب منها حاول عضّها في ظهرها ولكن سرعان ما أثارت هذه المداعبة غضب اللبؤة وكان ردة فعلها قاسية للغاية على هذا الأسد.



اتجهت اللبؤة نحو الأسد وسرعان ما تحول دفاعها إلى هجوم عنيف عليه مستخدمة ًمخالبها القوية في توجيه الضربات إلى وجهه مما جعله يبتعد عنها حتى هدأ الأمر في لحظات ورجعا لبعضهما البعض مرة أخرى وكأنهما يتصالحان.

وقد أوضح ” لون كوشي ” الذي رصد هذا المقطع، أنه لم ير شيئاً مثل هذا خلال ال8 سنوات التي قضاها في الحديقة، قائلاً :” لم أكن أتخيل أن اللبؤة سوف تتصرف هكذا! لقد نهضت بسرعة وهاجمت الأسد بضراوة، أعتقد أنه لم يخطر ببال الأسد أن الموقف سيتحول لهذا الشكل”.