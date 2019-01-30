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كتب امير فتحي في الأربعاء 30 يناير 2019 10:07 مساءً -
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2019-01-30T19:15:26+00:00
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نشرت صحيفة “ديلي ميل” اللحظات المثيرة التي حاول فيها أسد مداعبة لبؤة وإيقاظها من نومها بطريقة مختلفة داخل حديقة “ماساي مارا” في كينيا.
وكان الأسد قد تحرك ببطء نحو اللبؤة وهي نائمة دون أن تشعر وعندما اقترب منها حاول عضّها في ظهرها ولكن سرعان ما أثارت هذه المداعبة غضب اللبؤة وكان ردة فعلها قاسية للغاية على هذا الأسد.
اتجهت اللبؤة نحو الأسد وسرعان ما تحول دفاعها إلى هجوم عنيف عليه مستخدمة ًمخالبها القوية في توجيه الضربات إلى وجهه مما جعله يبتعد عنها حتى هدأ الأمر في لحظات ورجعا لبعضهما البعض مرة أخرى وكأنهما يتصالحان.
وقد أوضح ” لون كوشي ” الذي رصد هذا المقطع، أنه لم ير شيئاً مثل هذا خلال ال8 سنوات التي قضاها في الحديقة، قائلاً :” لم أكن أتخيل أن اللبؤة سوف تتصرف هكذا! لقد نهضت بسرعة وهاجمت الأسد بضراوة، أعتقد أنه لم يخطر ببال الأسد أن الموقف سيتحول لهذا الشكل”.
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كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا أسد “يتسلل” ببطء لمداعبة لبؤة أثناء نومها في كينيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.