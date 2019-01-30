انت الان تتابع تفاصيل خبر أمضت ساعتين في مقبرة!.. هذا ما فعلته زوجة ماكرون بمصر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 30 يناير 2019 10:02 مساءً - أثارت قبور فراعنة مصر القديمة دهشة وإعجاب قرينة الرئيس الفرنسي، بريجيت ماكرون، التي حضرت إلى مصر برفقة زوجها في زيارة رسمية.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المحلية، الاثنين، فقد اصطحب الأثرى أشرف محيي، مدیر عام منطقة الأهرام، بريجيت ماكرون، فى زیارة استغرقت ما يقرب من ساعتين، بدأت بجولة حول الهرم الأكبر ، الذي يعرف بأنه قبر الفرعون خوفو، ومتحف مركب الشمس وتمثال أبو الهول، وانتهت ببانوراما أهرامات الجيزة، المعروفة بأنها مقابر فراعنة مصر، استمعت فيها لشرح مفصل عن تاریخ المنطقة الأثریة.

وحرصت عقيلة الرئيس الفرنسي على التقاط الصور التذكاریة لها بالمنطقة أمام تمثال أبو الهول والبانوراما.

من جانبها قالت الأثرية فاطمة عبد الله، التي رافقت بريجيت ماكرون في زيارتها للمنطقة الأثرية، إن قرينة الرئيس الفرنسي "انبهرت بعظمة الحضارة المصرية القديمة" وقدرة المصريين على بناء الأهرامات ومركب الشمس بتقنيتها العالية.

وأضافت أن "بريجيت" حرصت أيضاً على الوقوف أمام تمثال أبو الهول فترة لتأمل عبقریة صنعه، والتقطت الصور مع بعض الزائرين المصريين، وبعض السياح من جنسيات مختلفة، كانوا موجودين بالمنطقة في أثناء الزيارة، وطلبوا التقاط الصور التذكاریة معها.