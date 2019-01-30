متابعة بتجـــــــــــــــــرد: طرح النجم الإماراتي حسين الجسمي أغنية جديدة بعنوان “ما نسيتك” عبر المتاجر الرقمية الكبرى وقناته الشخصية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات. الأغنية رومانسية حزينة من الطراز الرفيع، يغنيها الجسمي بشجن وإحساس مرهف مميّز. “ما نسيتك” هي من كلمات وألحان إسماعيل الفروه جي، توزيع زيد عادل ومكس وماستر م.جاسم محمد. الجدير ذكره أن الأغنية حققت رواجًا واسعًا فور إطلاقها عبر المواقع الأسواق الإلكترونية. لمشاهدة فيديو أغنية “ما نسيتك”:

كانت هذه تفاصيل خبر حسين الجسمي يطرح أغنيته الجديدة: “ما نسيتك”.. استمع إليها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.