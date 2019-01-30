نانسي عجرم تهنئ أجمل صوت في “ذا فويس كيدز”

باركت النجمة نانسي عجرم لنجم “ذا فويس كيدز” حمزة لبيض الذي أطلق عمله المصوّر الجديد.

واتخذت صاحبة “بدنا نولّع الجو” من حسابها الخاص عبر موقع تويتر منبراً لتهنئ “حمزة” على العمل الجديد وقالت: “موهبتك كانت واضحة من أول يوم.. حمزة لبيض بتمنالك التوفيق وألف مبروك الكليب الحلو”.

وكان حمزة لبيض، من فريق كاظم الساهر، قد فاز بالموسم الثاني من “ذا فويس كيدز”.

من جهة اخرى، بدأت نانسي عجرم العمل على ألبومها العاشر.

نشير ان نانسي سبق ان صورت كليب “الحب زي الوتر” مع المخرجة ليلى كنعان الا انها لم تكشف النقاب عنه حتى الساعة.

أما آخر اعمالها، اغنية منفردة بعنوان “بدنا نولع الجو” التي حققت نجاحاً كبيراً.