أنغام تُبيِّن أنّ برنامج "الزمن الجميل" ينظر إليه بحياد تامّ

عبّرت الفنانة أنغام عن سعادتها بنجاح حفلتها الأخيرة التي قدّمتها في أحد الفنادق بصلاح سالم، موضحة أنها تعشق الغناء ودائما تتفاعل مع الجمهور.

وأضافت أنغام، خلال حديث خاص لها إلى "لايف ستايل"، أنها منذ بدايتها وهي تضع جمهورها نصب أعينها وتختار دائما موضوعات جديدة لتغنيها، مؤكدة أنها دائما تتفاعل مع جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر، ودائما ما تنسجم مع جمهورها في حفلاتها وبخاصة إذا كان متذوقا، مشيرة إلى أنها تختار أغنيات الحفلات بعناية ولا تكرر نفسها.

الجمهور

وتحدَّثت عن طبيعة الجمهور الذي يسعدها في حفلاتها قائلة: "أي شخص جاء ليستمع إليّ فهو يسعدني"، مشيرة إلى أن الفئات العمرية تختلف في الجمهور، فهناك عائلات تحضر الحفلات فنجد الفئات العمرية مختلفة وهذا ما يسعدني دائما، وعن أغنيات الأطفال أوضحت أنها تسعى إلى تقديم هذا النوع من الأغنيات، وبخاصة أن الأطفال الآن يمتلكون عقلية مختلفة عن أطفال زمان في ظل وجود تكنولوجيا متطورة، وعن الأغنيات الوطنية أوضحت أنها قدّمت بالفعل مجموعة من الأغنيات الوطنية والدينية التي ترضى عنها موضحة أن ما يجذبها للأغنية فكرتها.

الألوان

وكشفت عن أهمّ الألوان التي تحبها قائلة إنها تعشق كل الألوان فكل لون له تعبير وهي دائما تميل للبساطة في كل شيء، وبشأن حياتها الخاصة بيّنت أنها لا تحب أن تتناول الصحافة حياتها الخاصة، وأنها دائما ما تحرص على ذلك إذ إنها ترى أن حياة الفنان الخاصة ملك له أما فنه فملك لجمهوره، وعن الأصوات المحببة لها وحرصها على سماعها قالت إنها تحب سماع أصوات عدد من المطربات والمطربين، منها أصالة وأحلام وشيرين عبدالوهاب وآمال ماهر ومي فاروق، ومن الشباب فهي تحب كارمن سليمان كثيرا وبخاصة أنها تقوم بعمل توازن في مسيرتها كفنانة وبين حياتها، مشيرة إلى أن حبها لكارمن سليمان بسبب موهبتها.

الزمن الجميل

وبيّنت أن برنامج "الزمن الجميل" لاكتشاف المواهب الجديدة، وهو مع مروان خوري وأسماء المنور وهما صديقان مقرّبان، موضحة أن البرنامج سيكون مهما لأن به محايدة تامة ومهمته اكتشاف المواهب الحقيقية والأخذ بيدها، موضحة أن العالم العربي لديه مواهب جميلة في كل المجالات وسيستمتع المشاهد بالبرنامج الذي سيعرض قريبا، وعن أمنيتها في العام الجديد قالت إنها تتمنى أن ترى مصر والدول العربية في تقدم مستمر وتتمنى الخير لأسرتها وأبنائها، مشيرة إلى أن هناك مجموعة من الأغنيات الجديدة التي تحضرها في العام الجديد.

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