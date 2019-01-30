شكرا لقرائتكم خبر عن روزاريو داوسون تنضم لفريق عمل فيلم Zombieland 2 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت النجمة العالمية روزاريو داوسون لفريق عمل فيلم " Zombieland 2 " ، و لم يكشف حتي الآن عن أي تفاصيل خاصة بدور روزاريو البالغة من العمر 39 عام حتى الآن ، وذلك حسب موقع " جاست جيرد " .
و فيلم " Zombieland 2 " يضم عددا كبيرا من النجوم العالميين ومن ابرزهم إيما ستون و ابيجال بريسلين و زوي داتس ، وغيرهم.
يذكر أن روزاريو داوسون قدمت عددا كبيرا من الأعمال الفنية الناجحة التي تنوعت بين اعمال سينمائية و تليفزيونية ، و من أبرزها : " The Captive " و " Sin City: A Dame to Kill For " و " Puerto Ricans in Paris " و " BattleScar " و " Iron Fist " و " Daredevil " ، و غيرهم .
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