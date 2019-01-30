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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. على ربيع فى زيارة لـ"الخليج 365": أحلم لتكوين فرقة مسرحية جديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار نجم الكوميديا على ربيع، اليوم الأربعاء، مقر الخليج 365، وقام بعمل جولة للتعرف على المكان وأقسام الجريدة المختلفة بصالة التحرير، ونظم قسم الفن ندوة للفنان الكوميدى تحدث فيها عن مشواره الفنى وأعماله المقبلة، مؤكدًا أنه يحلم بتكوين فرقة مسرحية جديدة على غرار مسرح نجوم الزمن الجميل أمثال الريحانى وإسماعيل ياسين، ويطلق عليه "مسرح ربيع".
وأكد ربيع، أن نجاح مسرح مصر يرجع لحالة الحب والتفاهم بين جميع أبطال العمل، وأنه من الصعب تقليده لكن من الممكن ابتكار أفكار جديدة، وتطرق ربيع إلى مواقفه الطريفة خلال فترات الدراسة المختلفة، والتحاقه بمسرح الجامعة خلال دراسته بكلية التجارة جامعة القاهرة.
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