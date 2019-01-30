شكرا لقرائتكم خبر عن ثراء جبيل تلتحق بأسرة "الملكة" مع ياسمين عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الفنانة ثراء جبيل، اليوم الأربعاء تصوير مشاهدها فى مسلسل "الملكة" مع النجمة ياسمين عبد العزيز والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وذلك بعدما اختارها مخرج العمل حسام على لتجسيد أحد الأدوار الرئيسية فى الأحداث لتكون آخر المنضمات لأسرة المسلسل.



ثراء جبيل

مسلسل "الملكة" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف وإخراج حسام على وإنتاج شركة "سينرجى" وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، احمد العوضى، ايهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، هند عبد الحليم، أحمد كمال، حازم ايهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.

وتشارك ثراء جبيل حالياً فى بطولة مسلسل "بحر" مع الفنان ماجد المصرى وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج سينرجى والمقرر عرضه خلال الأيام المقبلة، فيما ظهرت فى رمضان الماضى من خلال مسلسل "الرحلة" مع المخرج حسام على أيضاً، وشارك فى بطولة العمل باسل الخياط، ريهام عبد الغفور، وليد فواز، حنان مطاوع، مى سليم.