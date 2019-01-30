بعد أقل من عام على زواجه.. الصلع يهاجم الأمير هاري

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أصبح الأمير البريطاني هاري، حفيد ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، مهددا بالصلع، رغم أنه لم يمر عام على زواجه، من الأمريكية ميجان ماركل.

صحيفة “ديلي ستار” ذكرت أن تساقط شعر الأمير هاري تضاعف بشكل ملحوظ، منذ زواجه من نجمة تليفزيون الواقع ميجان ماركل.

الصحيفة اشارت إلى أنه في قلعة وندسور مقر الملكة إليزابيث بلندن، لوحظ في مايو الماضي أثناء حفل الزفاف الأسطوري، الصلع الخفيف للأمير العريس من الأمام.. لكن خلال ظهوره في المناسبات الملكية الأخيرة، أصبحت صلعته بمقدمة الرأس واضحة للعيان، فيما لم يفوّت معجبوه “هذه الصدمة” للتعليق.

وبعد أن قام دوق ودوقة “ساسكس” بجولة في مدينة بيركينهيد، غرد مستخدمون على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” عن شعر هاري إلى جانب رموز تعبيرية باكية. تشير إلى حزنهم عليه خوفا من أن يصاب هاري بالصلع قبل أن يستقبل هو وميجان مولودهما الأول.

يشار إلى أن قصر كنزنغتون - مقر دوق ودوقة “ساسكس”- كان قد أعلن في أكتوبر الماضي، أن ميجان حامل في أسبوعها الثاني عشر تقريبا.. وينتظر أن تضع مولودها الأول في مارس المقبل.