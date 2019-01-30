شاهد مايا دياب كما لم تراها من قبل.. بدون ماكياج ولا فوتوشوب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

في خطوة جريئة منها، فاجأت الفنانة اللبنانية مايا دياب محبيها، وظهرت بإطلالة أقرب للطبيعة في جلسة تصوير جديدة لصالح إحدى المجلات.

مايا تحدت الجميع، ووافقت على الظهور بلا ماكياج أو استخدام فلاتر ولا حتى تعديل الصور باستخدام برنامج «الفوتوشوب» وغيره من البرامج الإلكترونية المخصصة لتعديل الصور الفوتوغرافية، ونشرت الفنانة لقطات من الجلسة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي أكثر من لقطة مختلفة، تألقت مايا بإطلالات بسيطة بين أحضان الطبيعة، وقد ارفقتهم الفنانة بتعليق كتبت فيه: «لا فوتوشوب، لا تعديل ولا مكياج، لدي الشجاعة والثقة لأكون انا.. حقيقية وواقعية.. التقي بمايا الغير معدلة».

من ناحية أخرى، تستعد مايا دياب لاحياء حفل غنائي في المكسيك فبراير المقبل، في الوقت الذي احتفلت فيه الفنانة حديثاً بطرح أغنية جديدة بعنوان «يصفوا حكي» من كلمات كمال محمود فبيسي وألحان يحيى الحسن، في الوقت الذي تجهز فيه لإطلاق أغنية مصرية شعبية جديدة تتعاون فيها مع الملحن المصري عصام كاريكا.