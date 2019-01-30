هند صبري محتجزة.. إليكم التفاصيل!

متابعة الخليج 365: تواصل الفنانة التونسية هند صبري تصوير مشاهدها في فيلم “الفيل الأزرق2” حيث تتواجد لفترات طويلة في الأمكان التي تم فيها بناء ديكورات العمل.
فيلم “الفيل الأزرق” الجزء الثاني، يشارك في بطولته إلى جانب هند صبري، كل من كريم عبدالعزيز، نيللي كريم، هند صبري ولبلبة، وهو من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.
يذكر أن آخر أعمال هند صبري كان مسلسل “حلاوة الدنيا”، الذي في رمضان عام 2017، وهو من إخراج حسين المنباوي.
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