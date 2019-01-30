رومانسية وائل جسار وزوجته على إنستجرام – بالصور

متابعة بتجـــــــــــرد: نشر النجم اللبناني وائل جسار صورة جديدة تجمعه مع زوجته السيدة ميراي جسار عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام” الشهير. وأعرب وائل جسار لزوجته عن حبّه الكبير فكتب بتعليقه على الصورة: “أنت كل شيء بالنسة لي”. على صعيد آخر، انتهى وائل جسار مؤخرًا من تسجيل أغنية جديدة بعنوان “ليلة هنا” ومن المرتقب أن يطرحها قريبًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى وأثير الإذاعات.

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