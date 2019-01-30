رابح صقر يعتذر لجمهوره.. وهذا هو السبب

متابعة بتجــــــــــــــرد: اعتذر الفنان السعودي رابح صقر عن إحياء الذي كان المقرر أن يلتقي فيه الجمهور ضمن فعاليات مهرجان “فبراير الكويت”.
ووجه رابح صقر رسالة إلى محبّيه والمسؤولين عن الحفل، أعرب من خلالها عن أسفه لعدم تمكنه من إحياء الحفل، وأشار إلى أن السبب يعود لظروف خاصة به فكتب عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “أقدم اعتذاري لجمهوري الحبيب و المسؤولين على حفل فبراير الكويت المقام في ٨ فبراير لظروفي الخاصة ، وأعدهم بتواجدي في السنوات القادمة بإذن الله وأتمنى منكم ومن القائمين على هذا المهرجان قبول اعتذاري متمنياً لأرض الكويت دوام الأفراح، دمتم بخير”.
الجدير ذكره أن رابح صقر طرح مؤخرًا ألبومه الجديد ويتضمن ثمان أغنيات هي، “على كيفك”، “قلته”، “هقوتك فيني”، “عجزت”، “الصمت”، “كافي كبر”، “فرصة عمر” و”منهو غيرك” بمشاركة الفنان السعودي الكبير عبد المجيد عبد الله.
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