نانسي عجرم تدعم نجم “ذا فويس كيدز” وهذا ما قالته

متابعة بتجـــــــــــــرد: هنأت النجمة اللبنانية نانسي عجرم نجم الموسم الثاني من برنامج “ذا فويس كيدز” حمزة لبيض على عمله المصوّر الجديد.
وخصّت نانسي عجرم الطفل حمزة لبيض برسالة دعم عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” حيث أعادت نشر الكليب وكتبت بتعليقها عليه: “موهبتك كانت واضحة من أول يوم.. حمزة لبيض بتمنالك التوفيق وألف مبروك الكليب الحلو”.
ومن المعروف أن نانسي عجرم شاركت في لجنة مدربي برنامج “ذا فويس كيدز” بموسميه الأوّل والثاني إلى جانب النجمين تامر حسني وكاظم الساهر.
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