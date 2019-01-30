هيفاء وهبي تشوّق جمهورها بطريقة مميّزة.. تعرف إلى التفاصيل!

متابعة بتجــــــــــــرد: تستعد النجمة اللبنانية هيفاء وهبي لمشاريع فنية عدّة خلال الفترة المقبلة، تتكتّم حاليًا عن تفاصيلها.
ونشرت هيفاء وهبي عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي صورة ظهر فيها بوضوه حرفي H وW وهما أوّل حرفي اسمها واسم عائلتها.
وشوّقت هيفاء وهبي جمهورها إلى ما تحضّره في الكواليس حيث مازحتهم في تعليقها على الصورة وكتبت: “أستعد للقيام ببعض المتاعب”.
الجدير ذكره أن هيفاء وهبي تعيش نجاح ألبومها الجديد “حواء”، الذي يتصدّر المراتب الأولى في قائمة الألبومات الأعلى مبيعًا واستماعًا إلكترونيًا منذ طرحه في الأسواق.
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