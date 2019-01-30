خاص- “الخليج 365” يكشف مفاجأة جوزيف عطية في نيسان المقبل

صور النجم جوزيف عطية، على مدار عدة ايام، فيديو كليب جديد.

وخصّ “عطية” جمهوره على مواقع التواصل ببعض الصور من اجواء التصوير.

وبمعلومات خاصة لموقعنا، علمنا ان جوزيف عطية صوّر اغنية رومانسية جديدة على طريقة الفيديو كليب سيطلقها في شهر نيسان/أبريل المقبل.

ويعمل جوزيف حالياً على وضع اللمسات النهائية على الاغنية من ناحية الصوت، اللحن، التوزيع والفيديو كليب.

نشير الى ان “عطية” يتحضر لاطلاق اغنية جديدة خلال عيد الحب، وهي من كلمات فادي مرجان، الحان علي حسون وتوزيع عمر صباغ، سبق ان صورها بين ايطاليا واليونان تحت اشراف المخرج جاد شويري وبالتعاون مع “انغامي”.