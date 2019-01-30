هل تعيشُ ناعومي كامبل علاقة حُب مع فنان يصغرها بـ23 عامًا؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتشرتْ مؤخرًا العديد من الشائعات المُثيرة حول وجود علاقة عاطفية تجمع عارضة الأزياء الشهيرة ناعومي كامبل 48 عامًا مع النجم الشاب ليام باين 25 عامًا.

فبعدما قامت كامبل بنشر صورة تظهر فيها بشعر مجعد وإطلالة جميلة ومميزة، علّق باين على الصورة: "المثالية تجتمع في شخص.. لا تنظري إلي بهذه العينين"، مُضيفًا إيموجي القبلة.

ولا يتوقّف الأمرُ عند تبادل التعليقات الغزلية، فقد تم رصد الثنائي مؤخرًا سويًا بعد قضائهما سهرةً في أحد مطاعم العاصمة البريطانية لندن ويُدعى The O2، وكشفت بعض المصادر أنهما كانا في حفل المغني دافيدو أديليك سويًا.

ويظهرُ كلٌّ من كامبل وباين في الفيديو وهما يحاولان التخفّي والابتعاد عن عدسات المصورين والجمهور، حيث يبدو أنهما يرغبان إبقاء علاقتهما سرية في الوقت الحالي.

يُشار إلى أن النجم الإنجليزي ليام باين له تاريخ سابق في العلاقات مع السيدات الأكبر سنًا منه، حيث كان باين مُتزوجًا من الفنانة البريطانية "شيرل" 35 عامًا، إلا انهما انفصلا بعد ولادة طفلهما الأول في شهر يوليو الماضي.

وحتى اللحظة لم تكشف كامبل أو باين عن طبيعة علاقتهما وفيما إذا كانت عاطفية، إلا أن الكثير من الجدل أُثير حولها وذلك بسبب فرق السن بينهما والذي يصل إلى 23 عامًا.