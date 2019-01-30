ياسمين صبري تتلقي طلب للزواج عبر حسابها علي "إنستغرام"

فوجئت الفنانة ياسمين صبري خلال تواصلها مع جمهورها عبر حسابها الخاص على "إنستجرام" بتعليق من أحد متابعيها يقول لها: "زوجتي تغار منك.. إيه رأيك أتزوجك ولا اطلقها".
ياسمين قررت الرد على هذا التعليق وكتبت له: "زوجتك تاج راسك".
من ناحية أخرى، تخوض ياسمين سباق الدراما الرمضاني من خلال مسلسل "حكايتي"، ويشاركها البطولة عدد كبير من النجوم أبرزهم وفاء عامر وأحمد بدير.
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