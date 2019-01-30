سما المصري تُهدّد ريهام سعيد بسبب حلقة الشاب المتحول جنسيًا

هدّدت الفنانة المصرية سما المصري، الإعلامية ريهام سعيد، بسبب إحدى حلقات برنامج الأخيرة "صبايا الخير"، مع حالة شاب متحول جنسيًا، لافتة إلى أنها وعدته بعدم إذاعة الحلقة، وأنها ستتكفل بعلاجه لكنها لم تف بوعودها وقامت بإذاعة الحلقة.

ونشرت سما المصري، مقطع فيديو للشاب المتحول جنسيًا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، وقالت في تعليق عبر مواقع التواصل الاجتماعي لها، "فضيحه جديدة لريهام سعيد، مفيش فايدة هتفضل طول عمرك تتاجري بقضايا الغلابة يافاشلة، بس أنا وراكي مش هسيبك، الهانم صورت مع الولد دا المتحول جنسيًا، وقالتله هتساعده وهتوديه يتعالج وطلب منها ماتزعش الحلقه، راحت بايعه الواد وزاعت الحلقة".

يُذكر أن الإعلامية ريهام سعيد، اتهمت مؤخرًا الفنانة سما المصري، بأنها وراء قضية "فتاة المول" التي تم حبسها بسببها.

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