الفنانة حنان ترك تعود للسوشيال ميديا بصورة لها مع ابنتها

بعد أن قامت بحذف كل صورها، قامت الفنانة المصرية حنان ترك بتدشين حساب جديد على موقع «أنستجرام».

الفنان المعتزلة نشرت صورة لها مع ابنتها، وعلقت على الصورة وكتبت: «بنتي أغلى حاجة في حياتي»، وأشارت إلى أنها أرادت أن تكون الصورة أول ما تنشر في حسابها الجديد.

جمهور الفنانة المحجبة رحب بها بعد غياب استمر شهور عن مواقع التواصل، وعبر عن إعجابه الشديد بالصورة من خلال عدد كبير من التعليقات.

الفنانة المعتزلة قامت بعد عودة الفنانة حلا شيحة للتمثيل بحذف كل صورها الشخصية من على حسابها الشخصي، وتسبب موقفها في حيرة للجمهور الذي تساءل إن كانت حنان تفكر في خلع الحجاب أم انها غاضبة من موقف حلا.

شقيق حنان ترك نفى كل ما قيل عن خلعها للحجاب، وأكد أنها لو أرادت أن تفعل ذلك لفعلته منذ سنوات.

يُذكر أن الفنانة حلا شيحة أشارت من قبل إلى أن الفنانة حنان ترك كانت السبب الرئيسي لارتدائها الحجاب، كما أنها تسببت بطريقة غير مباشرة في ارتدائها للنقاب الذي تخلت عنه بعد ذلك.

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