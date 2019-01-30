لارا خوري تبدأ العام الجديد بالتعاقد على مجموعة من الأعمال الفنية

بدأت الممثلة اللبنانية لارا خوري العام الجديد بسلسلة من النشاطات الفنية التي شملت السينما و الدراما و مشاريع أخرى تتعلق بأعمال عربية مشتركة سترى النور خلال المرحلة المقبلة حيث من المقرر أن تشارك في بطولة فيلم سينمائي محلي يحمل رسالة وطنية بحتة سيتم إنجازه خلال المرحلة المقبلة وفق معايير مهمة على المستوى التقني و الفني و بمشاركة نجوم لبنانيين معروفين .

و كشفت معلومات إن لارا تدرس أيضًا عرضًا دراميًا عربيًا بالإضافة إلى إمكانية التعامل مع أهم شركات الإنتاج العربية على المستوى الدرامي بعد سلسلة من الاجتماعات التي تمت في المرحلة الأخيرة .

يذكر أن لارا خوري و بحسب المعلومات بدأت قبل فترة قصيرة تصوير دورها في مسلسل جديد يحمل عنوان " الباشا " من المقرر أن يعرض لاحقًا .

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