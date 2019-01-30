شكرا لقرائتكم خبر عن كرارة والعوضى واللوزى وميمى فى تصوير "كلبش" 3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر الجمهور المصرى والعربى عرض الجزء الثالث من مسلسل "كلبش" والذى سيعرض فى رمضان الماضى، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه المسلسل خلال العامين الماضيين .

تصوير المسلسل بدأ منذ فترة، وذلك استعدادا لجاهزية الحلقات للعرض فى شهر رمضان، ومن فترة لأخرى، يقوم المخرج بيتر ميمى بنشر مجموعة من الصور لكواليس تصوير المسلسل.

بيتر ميمى نشر صورة تجمع عددا كبيرا من أبطال المسلسل الجدد والذين انضموا مؤخرا للعمل، وجمعت الصورة كل من بيتر ميمى وأمير كرارة وأحمد العوضى ويسرا اللوزى ومحمد على رزق وأمانى كمال ومحمد حافظ .



أسرة كلبش 3

مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، اسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد امام وعدد آخر من الفنانين، وحقق الجزأين الأول والثانى من العمل نجاحاً كبيراً فى العامين الأخيرين.