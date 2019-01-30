شكرا لقرائتكم خبر عن علاء مرسى يدخل فيلم "بورصة مصر" السبت المقبل بمدينة الإنتاج الإعلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفنان علاء مرسى لتصوير فيلم جديد يحمل اسم "بورصة مصر" تأليف غادة حنفي وعلاء مرسى، إخراج أحمد نور، وذلك يوم السبت المقبل الموافق 2 فبراير، داخل حى الإسكندرية بمدينة الانتاج الإعلامى.

فيلم بورصة مصر" بطولة حسن حسني، لطفي لبيب، محمد ثروت، علاء مرسي، محمد لطفي، مدحت تيخا، كلوديا، ساندي، مروه عبدالمنعم، ريكو، المطربه هند طاهر، رانيا محمود ياسين، نجوي فؤاد، عبدالله مشرف، هاجر الشرنوبي احمد صيام، ياسر الزنكلوني، محمد جمعه.

يذكر أن آخر أعمال علاء مرسى مسلسل "ربع رومى" مع مصطفى خاطر والذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى وشارك فى بطولته بيومى فؤاد، محمد سلام، ميرنا جميل، ادوارد، هالة فاخر، هاجر أحمد، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف تامر ابراهيم وإخراج معتز التونى