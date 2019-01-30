هكذا علق كيفن هارت على صورته مع جاكي شان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان كيفن هارت عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة تجمعه بالفنان العالمي جاكي شان. وعلق كيفن هارت على الصورة بقوله: "لقد قضيت وقتًا رائعًا مع الأسطورة جاكي شان". يُذكر أن النجم العالمي جاكي شان يقوم حاليا بتصوير دور "لي" في فيلم "Rush Hour 4" .

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