مي كساب تبدأ تصوير "اللعبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: بدأت الفنانة مي كساب، تصوير مشاهدها الأولى ضمن أحداث مسلسلها الرمضاني الجديد "اللعبة". ونشرت "مي" عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة للسيناريو، وعلقت: "أول يوم تصوير، ادعولنا". مسلسل "اللعبة" بطولة شيكو، هشام ماجد، مي كساب، سامي مغاوري، أحمد فتحي، عارفة عبدالرسول، ومن تأليف فادي أبو السعود، وإخراج معتز التوني.

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