ديانا كرزون تستعرض أناقتها بإطلالة جذابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، مجموعة صور تستعرض من خلالها أناقتها، وأطلت بفستان كلاسيكي أنيق. وعلقت: "اهتم بمن يرسم لك الفرحة حين يراك في أسوأ حالاتك". يذكر أن آخر أعمال ديانا كرزون غنائها تتر المسلسل الخليجي "روز باريس"، الذي كتب كلماته الشيخ دعيج الخليفة الصباح، وألحان وتوزيع جاسم الشايع.

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