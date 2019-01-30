الخميس المقبل.. أحمد بدير يبدأ تصوير أولي مشاهده في "حكايتي"

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يبدأ الفنان أحمد بدير، يوم الخميس المقبل الموافق 7 من شهر فبراير، تصوير أولى مشاهده ضمن أحداث مسلسل "حكايتي" داخل أحد الديكورات المخصصةللعمل في شوارع القاهرة، والذي تخوض بطولته الفنانة ياسمين صبري لتشارك به الماراثون الرمضاني المقبل.
يذكر أن "حكايتي" أولى بطولات الفنانة ياسمين صبري المطلقة في عالم الدراما ويشاركها الفنان أحمد بدير وإدوارد، وأحمد صلاح حسني، مها أبو عوف، العمل من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.
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