الخميس المقبل.. أحمد بدير يبدأ تصوير أولي مشاهده في "حكايتي"

أحمد بدير

كتب - أحمد أيوب:

يبدأ الفنان أحمد بدير، يوم الخميس المقبل الموافق 7 من شهر فبراير، تصوير أولى مشاهده ضمن أحداث مسلسل "حكايتي" داخل أحد الديكورات المخصصة

للعمل في شوارع القاهرة، والذي تخوض بطولته الفنانة ياسمين صبري لتشارك به الماراثون الرمضاني المقبل.

يذكر أن "حكايتي" أولى بطولات الفنانة ياسمين صبري المطلقة في عالم الدراما ويشاركها الفنان أحمد بدير وإدوارد، وأحمد صلاح حسني، مها أبو عوف، العمل من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.