فبراير المقبل.. ساقية الصاوي تحتفل بمرور 16 عامًا على تأسيسها

صورة ارشيفية

كتب - أحمد أيوب:

يحتفل المهندس محمد الصاوي، خلال شهر فبراير المقبل، بمرور 16 عامًا على تأسيس ساقية الصاوي ، كما

يحتفل في نفس الشهر بذكرى ميلاد عبدالمنعم الصاوي والد محمد الصاوي.

وأطلق القائمون على الساقية عام 2019 "الحياء"، وتشمل خريطة الساقية في شهر فبراير العديد من الحفلات والندوات الهامة، كما تعرض العديد من الأفلام القصيرة.