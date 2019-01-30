الأوبرا تحيي الذكرى الـ44 لرحيل كوكب الشرق

كتب - أحمد أيوب:

تحيى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر الذكرى الرابعة والأربعين لرحيل كوكب الشرق المطربة أم كلثوم، من خلال احتفالية تقيمها الفرقة القومية العربية للموسيقى، بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى، المقام السبت المقبل، على مسرح الجمهورية.

ويتضمن برنامج الحفل مختارات من أشهر

أعمال كوكب الشرق التي تعاونت فيها مع كبار الملحنين منها "غنى لى، الورد جميل، جمال الدنيا، نصرة قوية لزكريا أحمد، افرح يا قلبى، ليلى نهارى لرياض السنباطى، ما دام تحب، يا صباحالخير لمحمد القصبجى، وفات الميعاد لبليغ حمدى.

ويحيي الحفل عدد من مطربات دار الأوبرا المصرية، "هند النحاس، رضوة سعيد، نهاد فتحى وحسناء".

يذكر أن دار الأوبرا المصرية خصصت عددًا من الفعاليات خلال فبراير لإحياء ذكرى رحيل أم كلثوم، التي تعد أحد أهم الشخصيات البارزة في تاريخ الفنون المصرية والعربية وجزء أصيل من تاريخ مصر الثقافي والحضاري.