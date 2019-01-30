بعد غياب 17 عامًا.. بريتني سبيرز تعود للسينما بـCorporate Animals

بريتني سبيرز

كتب - أحمد أيوب:

تعود المغنية العالمية الشهيرة بريتني سبيرز، بعد غياب 17 عامًا للسينما، وتظهر في مشهد بفيلم الرعب الكوميدي "Corporate Animals"، الذي سيكون من بطولة ديمي مور وايد هيلمز.

والفيلم يروي قصة مديرة تأخذ موظيفنها لرحلة إلى كهف في نيو مكسيكو حتى

يقعون في ورطة ما بين كشف فضائح الشركة وآكلي لحوم البشر، وسبب وجود "بريتني" في الفيلم هو هوس أحد شخصيات الفيلم بالمغنية بريتني سبيرز لذلك سوف تظهر في مشهد يخدمالفيلم، على أن يعرض في وقت لاحق من هذا العام.

يذكر أن الفيلم من إخراج باتريك كاك بريس وكتب السيناريو الخاص به سام برين، ويشارك في بطولته كل من النجوم إيد هيلمز وديمي مور وجيسيكا ويليامز ومارثا كيلي وكارات سوني ونسيم بيدراد وكالك ورثي ودان ياكدل وجينفر كيم وبريتني سبيرز وغيرهم.