لأول مرة.. لطيفة تغني باللهجة الصعيدية

سجلت المطربة التونسية لطيفة، أغنية سينجل جديدة باللهجة الصعيدية منذ أيام، ومن المنتظر طرحها عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب" وإذاعات الراديو خلال أيام قليلة.
وتنتظر الفنانة التونسية عرض برنامجها الجديد "حكاياتلطيفة" خلال أيام على فضائية DMC والذي استضافت فيه عددا من نجوم الطرب الذين حققوا نجاحا في الفترة الأخيرة.
ومن أبرز الضيوف راغب علامة،
يذكر أن المطربة لطيفة انتهت من تسجيل أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان "أخباري"، وتضع حاليا اللمسات النهائية لطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة، والأغنية من كلمات الشاعر سعود الشربتلى، وألحان تامر توفيق.
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