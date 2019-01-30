الجمعة المقبلة.. ليلى علوي فى معرض الكتاب

ليلى علوي كتب - أحمد أيوب: يقيم معرض القاهرة الدولي للكتاب يوم الجمعة المقبلة، ندوة للنجمة ليلى علوي ضمن الاحتفال بيوبيله الذهبى من خلال نشاط السينما، وسوف يتم تكريم ليلى علوي على هامش المعرض. تكريم ليلى علوي على هامش المعرض. وتُدير الندوة الكاتبة الصحفية آمال عثمان، حيث تتحدث خلالها النجمة الكبيرة عن أهم محطات مشوارها الفني، وأبرز الأدوار التى ساهمت فى شعبيتها. وتكشف الفنانة العديد من الأسرار حول الأجيال المختلفة التى قدمت معهم العديد من الأفلام والمسلسلات الخالدة.



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