نفاد الطبعة الأولى من ألبوم حماقي "كل يوم من ده"

صورة ارشيفية

كتب - أحمد أيوب:

أعلنت شركة "نجوم ريكوردز" المنتجة لألبوم النجم محمد حماقى "كل يوم من ده"، عن نفاد الطبعة الأولى من الألبوم، وذلك بعد طرحه بـ 4 أيام فقط، مؤكدة أنها تحضر حاليا لطرح الطبعة الثانية من الألبوم.

واستطاع ألبوم "كل يوم من ده"، خلال أيام قليلة من تصدر مواقع التواصل الاجتماعى ومؤشرات البحث عبر جوجل، كما تصدر الألبوم تريند "يوتيوب" فى مصر، ووصلت نسبة مشاهدة الألبوم حتى كتابة هذه السطور أكثر من 25 مليون مشاهدة على "يويتوب"، بجانب 4 ملايين مشاهدة عبر موقع انغامى، وهى نسبة

لم تتحقق فى ألبوم غنائى عقب صدوره بـ 4 أيام فقط.

وكانت شركة "نجوم ريكوردز"، قررت طرحت ألبوم محمد حماقى بشكل يحدث لأول مرة فى مصر، وهى عبارة عن "ألبومين فى ألبوم"، كما تم طرح الألبوم فى موعد، فى جميع الأماكن فى مصر، وحرص محبى محمد حماقى على التواجد فى "فيرجين" من اجل الاحتفال بالألبوم وشراء النسخة الأصلية منه.

وتعاون محمد حماقى فى ألبومه "كل يوم من ده" مع الشعراء أيمن

بهجت قمر، ونادر عبدالله، وخالد تاج الدين، وأمير طعيمة، ورمضان محمد، وودود، وتامر حسين، وأحمد على موسى، والملحنين: عمرو مصطفى، وتامر على، ومدين، وعزيز الشافعى، وشريف تاج، ومحمد يحيى، وشريف بدر، ومحمد النادى، والتوزيع الموسيقى: توما، وتميم، ونادر حمدى، ورامى سمير.

يذكر أن ألبوم "كل يوم من ده" يتكون الـ "سي دى" الأول "A SIDE" يضم 10 أغنيات وهم "يزلزل"، و"كل يوم من ده"، و"ليلى"، و"عيونى سهرانة"، و"صور"، و"وأعمل ايه"، و"بقيت معاه"، و"يا غربة"، و"م البداية"، و"يا ستار".

أما "B SIDE"، فيضم "قدام الناس"، و"كفاية حلول وسط"، و"راضينى"، و"راسمك فى خيالى"، و"لا عتاب ولا حيرة"، و"الحكاية حكايتنا"، و"عاش من شافك"، و"خلينا زاى ما إحنا"، و"قالو عنك"، وخدنى اليك".