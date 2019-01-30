شاهد.. رابح صقر يعتذر لجمهوره عن حفل الكويت

كتب - أحمد أيوب:



اعتذر الفنان رابح صقر، عبر صفحته الرسمية بموقع التديونات"تويتر"، عن حفله الذي كان مقررا إقامته في دولة الكويت يوم 8 من فبراير المقبل.

وكتب "رابح" مخاطبًا جمهوره : "أقدم اعتذاري

لجمهوري الحبيب والمسئولين على حفل فبراير الكويت المقام في ٨ فبراير لظروفي الخاصة، وأعدهم بتواجدي في السنوات القادمة بإذن الله وأتمنى منكمومن القائمين على هذا المهرجان قبول اعتذاري متمنيًا لأرض الكويت دوام الأفراح، دمتم بخير".

يذكر أن صقر أحيا مؤخرا حفلًا غنائيًا بمناسبة رأس السنة، يوم 31 ديسمبر الماضي فى أحد فنادق القاهرة، وهو الحفل الأول له برأس السنة فى مصر.



