شاهد.. رابح صقر يعتذر لجمهوره عن حفل الكويت

اعتذر الفنان رابح صقر، عبر صفحته الرسمية بموقع التديونات"تويتر"، عن حفله الذي كان مقررا إقامته في دولة الكويت يوم 8 من فبراير المقبل.
وكتب "رابح" مخاطبًا جمهوره : "أقدم اعتذاريلجمهوري الحبيب والمسئولين على حفل فبراير الكويت المقام في ٨ فبراير لظروفي الخاصة، وأعدهم بتواجدي في السنوات القادمة بإذن الله وأتمنى منكم
يذكر أن صقر أحيا مؤخرا حفلًا غنائيًا بمناسبة رأس السنة، يوم 31 ديسمبر الماضي فى أحد فنادق القاهرة، وهو الحفل الأول له برأس السنة فى مصر.
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