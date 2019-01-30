للعام الثاني على التوالي .. سارة فرح في رمضان 2019

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تخوض الفنانة السورية سارة فرح، للعام الثاني علي التوالي تجربة التمثيل في شهر رمضان المقبل، وذلك من خلال مسلسل جديد تحت عنوان "محي الدين ابن عربي".
وهو بطولة مصطفى الخاني، سارة فرح، نسرين طافش، لجين إسماعيل، سامر إسماعيل، ومن تأليف الكاتب الدكتور محمد بطوش، يجري التصوير في طرطوس وعدة محافظات سورية.
يذكر أن سارة فرح شاركت السباق الرمضاني السابق بمسلسل "قناديل العشاق"، وهو من بطولة سيرين عبد النور، رفيق علي أحمد، وحسام تحسين بيك، وعبد المنعم عمايري، وميريم عطا الله، وروعة ياسين، تأليف خلدون قتلان، وإخراج سيف الدين السبيعي.
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