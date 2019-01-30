Jan 30, 2019
بعد يومين على اطلاق الممثل الكوميدي عباس جعفر اغنيته المصورة الجديدة “راسي بعلبكي”، يبدو ان الاغنية بدأت تأخذ منحاً سلبياً يضر بسلامة الاطفال حيث لفتنا انتشار العديد من الفيديوهات على مواقع التواصل تعود لاطفال وهم يدخنون السيجارة ويحملون السلاح ويغنون الاغنية على طريقة عباس جعفر.
ومن منطلق حرصنا على نشر الاعمال الراقية وحفاظاً على المجتمع وعلى سلامة الاطفال، ننشاد وزير الاعلام ملحم رياشي ووزير الثقافة غطاس خوري ونقابة الفنانين في لبنان والمحطات التلفزيون وكل وسائل الاعلام المرئية والمسموعة للوقوف صفاً واحداً لوضع حد لهذه المهزلة التي تضر بالمجتمع وبالاطفال وبالاغنية الراقية في آن.
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كانت هذه تفاصيل خبر خاص – عباس جعفر يتخطى الخطوط الحمراء وموقع الخليج 365 يناشد وزارتي الاعلام والثقافة التدخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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