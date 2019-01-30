نيشان "ينتصر" بأمر من القضاء.. والحلقة المُثيرة للجدل في موعدها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يُثير الإعلامي اللبناني الشهير نيشان حالة من الجدل بعد كل حلقة جديدة له من برنامج "أنا هيك"، حيث يقدم مشاكل وقضايا جريئة تدور في محورها حول المثلية والشذوذ والتحولات الجنسية؛ وهو الأمر الذي يستهجنه عدد كبير من النشطاء، ويعتبره البعض نوعا من الترويج لهذه الحالات الدخيلة على المجتمع العربي.

فبعدما قدم نيشان في الحلقة الماضية عددا من الحالات حول الشباب الذين يعيشون بملابس الفتيات ويجرون عمليات تحويل ويعيشون حياة الفتيات رافضين التعامل معهم كرجال، عرض البرومو الخاص بحلقة اليوم قضية جريئة جدًا ومثيرة للجدل؛ إذ ستكون الحلقة عن الشاذات جنسيًا "السحاقايات" وهو الأمر الذي أثار بلبلة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد انتشار البرومو قام عدد من المحامين اللبنانين بتقديم عريضة أمام قاضية الأمور المستعجلة في بيروت ماري كريستين عيد لمنع عرض الحلقة ولإيقاف البرنامج ككل، كما طالبت العريضة بمحاكمة نيشان وفريق عمل برنامج وإدارة قناة الجديد.

وأعلن نيشان عبر تويتر أن القاضية ماري كريستين أصدرت حكمها، وأن الحلقة ستُعرض في موعدها المحدد اليوم الساعة التاسعة والنصف بتوقيت لبنان العاشرة والنصف بتوقيت السعودية، على قناة الجديد.