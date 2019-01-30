كاريس بشار تُصوّب سلاحها نحو رأس بسام كوسا في "سلاسل دهب".. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بحركة مفاجئة مليئة بالتحدي والإصرار، تشهر النجمة السورية كاريس بشار سلاحها بوجه الفنان بسام كوسا فتبدو الصدمة والخوف واضحين على وجه كوسا، وذلك ضمن أحداث مسلسل "سلاسل دهب" إخراج إياد نحاس وإنتاج شركة غولدن لاين والذي نشرت بشار فيديو منه عبر فيسبوك.

وتؤدي كاريس بشار شخصية السيدة الجميلة "دهب" الذكية والقوية، والتي تمتلك إرادة وشجاعة لتنفيذ كل ما تفكر به.

وتتسلم بشار قيادة عملية الانتقام من "مهيوب" وهو بسام كوسا، والعقل المدبر لكل المواقف التي تهدف للانتقام منه خاصة وأنها الوحيدة التي توازي بدهائها مهيوب، حيث تحمل شخصيتها الكثير من الأسرار والخفايا على عكس النساء الضعيفات فلا تسكت عن حقها وتحاول استعادته. ويرى "مهيوب" نفسه أمامها كند قوي تواجهه لتستعيد حقوقها.

و"سلاسل دهب" عمل بيئي شامي تدور أحداثه في إحدى الحارات القديمة في تحد يمكن وصفه بـ"الرجالي النسائي" ضمن النسيج الاجتماعي العام، بين صائغ محنك في سوق الذهب، يتميز بمعرفة عميقة بنفسيات النساء وحسه كـ"زير نساء"، وضحاياه السابقات واللاحقات اللواتي سيظهرن المرأة في قالب غير نمطي في هذا النوع من الأعمال، إذ يبرزن مكانة المرأة وتحكمها في قرارها، وإقدامها على التجارة مثلاً، من دون الاكتفاء ببقائها داخل جدران منزلها.