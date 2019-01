بالفيديو والصور: مشاهد مذهلة لتجمد بحيرة ميشيغان ونهر شيكاغو في الولايات المتحدة

أدت العاصفة الثلجية التى تضرب الولايات المتحدة وكندا إلى تجمد بحيرة ميشيغان التى تقع على الحدود بين البلدين، والتى تعد ثانى أكبر بحيرة من البحيرات الخمس من حيث الحجم، والثالثة من حيث المساحة، بالإضافة إلى تجمد نهر شيكاغو بفعل انخفاض درجات الحرارة.

يذكرأن، أصدرت هيئة الأرصاد الكندية أمس تحذيرا من استمرار العاصفة الثلجية التى تضرب مقاطعة أونتاريو حاليا، مشيرة إلى أنه من المتوقع هبوط ما بين خمس إلى 25 سنتيمترا من الثلوج خلال الساعات القليلة القادمة، ما أدى إلى إلغاء وتأجيل الرحلات الجوية فى المقاطعة.

Frozen Lake Michigan is pictured in St. Joseph, Michigan, U.S. January, 2019 in this picture obtained from social media. Joshua Nowicki via REUTERS ATTENTION EDITORS – THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT.

وتسببت العاصفة الثلجية فى إغلاق عدد كبير من المدارس، حيث امتنع المواطنون والمقيمون من الخروج من منازلهم خوفا من العاصفة الثلجية، ودرجات الحرارة التى انخفضت إلى ما دون العشرين درجة تحت الصفر.

جلبت عاصفة من الهواء القطبي البارد ناتجة عن الدوامة القطبية موجة برد خطيرة إلى مساحات شاسعة من الولايات المتحدة، تمتد من ولايتي داكوتا الشمالية والجنوبية حتى ولاية مين، مع توقعات بتساقط الثلوج في أقصى الجنوب في ألاباما وجورجيا.

وكانت منطقة الغرب الأوسط الأميركي من أكثر المناطق تضررا، حيث انخفضت درجات الحرارة إلى 18 درجة مئوية تحت الصفر.

وبهبوط الليل انخفضت درجات الحرارة في شيكاغو إلى 18 درجة تحت الصفر وفي ديترويت إلى 14 درجة تحت الصفر وإلى 29 درجة تحت الصفر في منيابوليس.

وعرضت قنوات التلفزيون المحلية صورا لكتل ضخمة من الجليد تملأ نهر شيكاغو وبحيرة ميشيغان.

وعرضت قنوات التلفزيون المحلية صورا لكتل ضخمة من الجليد تملأ نهر شيكاغو وبحيرة ميشيغان.

وأعلنت ديترويت أيضا تعطيل الدراسة في المدارس العامة. وقالت جامعة ولاية ميشيغان إنها ستوقف الدراسة وهذه هي المرة السابعة فقط التي توقف فيها الدراسة بسبب الطقس منذ عام 1855.

وأقل درجة حرارها تم تسجيلها في شيكاغو وفقا لهيئة الأرصاد الجوية هي 33 درجة تحت الصفر وكانت في 20 يناير كانون الثاني عام 1985.

وفتح مسؤولون في مدينة دي موين بولاية أيوا ملاجئ للتدفئة وقالت أيضا إن بمقدور السكان البقاء داخل مراكز التسوق من أجل الدفء.

وفي ولاية جورجيا، أغلق حاكم الولاية برايان كيمب المكاتب الحكومية في 35 مقاطعة أمس الثلاثاء وأغلقت المدارس أيضا في أنحاء مختلفة من الولاية.