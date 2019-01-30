بصورة جريئة.. نجلاء بدر تتحدى برودة الطقس مع زوجها

كتب امير فتحي في الأربعاء 30 يناير 2019 05:33 مساءً -

نشرت الفنانة نجلاء بدر صورة لها بصحبة زوجها محمد عفيفي عبر حسابها الرسمي على موقع Facebook. ويبدو أن بدر قررت أن ترفع شعار “تحدى الطقس البارد” إذ تبدو في الصورة بملابس صيفية تميل إلى الجرأة. وقد شاركت نجلاء بدر في رمضان الماضي بمسلسلين هما “لدينا أقوال أخرى” بطولة الفنانة يسرا وشيرين رضا وهشام سليم وأحمد حاتم، و”كلبش 2″ بطولة الفنان أمير كرارة وروجينا وهالة فاخر ومن إخراج بيتر ميمي وحقق المسلسل نجاحا كبيرا.



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