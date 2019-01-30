من شيرين عبد الوهاب إلى عبدالله الرويشد.. تعرف إلى التفاصيل!

متابعة الخليج 365: حرصت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب على تهنئة الفنان الكويتي عبدالله الرويشد بعد طرح ألبومه الجديد من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”.
وكتبت شيرين عبد الوهاب في تغرديتا: “ألف مبروك لسيد الأغنية العربية عبد الله روشيد على نجاح الألبوم الجديد وسعيدة جدًا إني هشاركك الغناء قريب في مهرجان هلا فبراير في دار الأوبرا الكويتية“.
من جانبه، ردّ عبد الله الرويشد على تغريدة شيرين عبد الوهاب وكتب: “شكرًا يا اختي العزيزة والقريبة من قلبي وسعيد بمشاركتي مع ملكة المشاعر في مهرجان فبراير الكويت”.
الجدير ذكره أن شيرين عبد الوهاب وعبدالله الرويشد سيحييان حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان “فبراير الكويت” يوم 7 شباط/فبراير المقبل.
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